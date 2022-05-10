Про долю скіфського золота з краєзнавчого музею Мелітополя нічого не відомо – Федоров

Про долю скіфського золота з мелітопольського краєзнавчого музею наразі нічого не відомо. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

«Трохи більше тижня тому (у суботу) мав приїхати якийсь експерт із Криму, який повинен був зробити оцінку цього скіфського золота щоб розуміти його цінність та автентичність. Яка доля цього скіфського золота зараз, у нас немає інформації. Після приїзду цього експерта жодного разу жоден зі співробтіників музею цього скіфського золота не бачив», – розповів Федоров.

За його словами, скіфське золото, яке зберігалось у краєзнавчому музеї Мелітополя є оригінальним і «майже безцінним».

Він також пояснив, що нещодавня заява голови Запорізької ОВА Олександра Старуха про те, що «скіфське золото не в окупантів і його вдалося врятувати», стосувалася експонатів іншого музею у Запорізькій області – Кам’яної могили.

«Є невелика плутанина, тому що на території Мелітопольського району є ще один знаковий музей – Кам'яна могила – і там дійсно були копії», – наголосив Федоров.

27 квітня військовий речник ОВА Іван Арєф’єв повідомив про отримання інформації, що військові Російської Федерації захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, зазначивши, що «колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя».

29 квітня Кримськотатарський ресурсний центр оприлюднив перелік експонатів, які опинилися у руках російських військових. За даними організації, було викрадено 1841 одиницю музейних предметів, серед яких 198 золотих прикрас з Мелітопольського скіфського кургану (історичний період 4 століття до нашої ери) та 76 золотих предметів Гунського та сарматського періоду 3-5 ст. н.е.

Як повідомляє центр, експонати були заховані у надійному місці керівництвом музею: упродовж двох місяців російські військові проводили обшуки у працівників музею та їх допити з метою виявлення експонатів.

Источник: radiosvoboda.org

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