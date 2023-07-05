Кримінал
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Про результати ВАКС за червень. Отже перша інстанція та апеляція Антикорсуду:

Про результати ВАКС за червень. Отже перша інстанція та апеляція Антикорсуду:

● засудили до 10 років ув’язнення з конфіскацією колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Чауса за прохання отримати 100 тисяч доларів;

● остаточно конфіскували українські активи російського олігарха Дерипаски, однак відмовили у стягненні Хустського та Жежелівського кар'єрів;

● громадянина Індії Ануджа засудили до 5 років умовно за спробу підкупити керівника Держлікслужб за 10 тисяч доларів: іноземець визнав свою вину, пішов на угоду та зобов'язався сплатити 10 млн грн на Армію дронів;

● заочно арештували та оголосили у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина: також стягнули у бюджет 9,88 млн грн застави;

● заарештували голову фракції Батьківщини у Полтавській облраді Бєлашова із заставою у 30 млн грн у справі збитків Укрзалізниці: згодом за нього внесли заставу;

● дозволили проводити спецрозслідування щодо ексочільника Нацбанку Шевченка, який ховається у Відні.

● екснардепу від Радикальної партії Скуратовському продовжили арешт, але зменшили розмір застави до 16 млн грн.

● колишнього заступника міністра Лозинського знову взяли під варту із альтернативною заставою у 5 млн грн, так як він не вніс раніше визначену суму;

● обрали запобіжний захід ексголові сільради на Київщині Шмаюну, який підозрюється у завданні понад 7,8 млн грн збитків територіальній громаді.

● залишили в силі заочний арешт для колишнього першого віце-прем'єра Клюєва, якого НАБУ і САП підозрюють в організації розтрати понад 195 млн грн;

● залишили в СІЗО ексглаву ДФС Насірова із заставою у 261,5 млн грн;

● стягнули активи російського Авіаційного комплексу ім. Ільюшина на понад 4 млн доларів;

● конфіскували активи кримського зрадника Цекова та донецької коллаборантки Мартьянової;

● Верховний Суд підтвердив вирок ВАКС, яким двох колишніх суддів Голосіївського райсуду Києва Білика і Новака засудили до 7 і 7,5 років ув'язнення за хабарництво.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2390

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