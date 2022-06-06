Про українське зерно. Навіщо путін краде наше зерно, знищує склади і елеватори?

● Сьогодні прозвучала фраза від голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо: «У разі невивезення зерна з українських портів спалахнуть нові війни в Африці, будуть нові держперевороти та наплив мігрантів до Європи».

А тепер найголовніше питання. Ви не думали, що це так і є?

● путін мало того, шо краде українське зерно, він цілеспрямовано знищує склади і елеватори. Для чого? — саме для того, щоб у світі почався великий дефіцит зерна. Тут додається та ж сама Африка, звідки відразу побіжить наплив нових мігрантів. Побіжить куди? — у Європу.

● Пам’ятаєте як путін з лукашенко вже намагалися створити наплив біженців восени через кордон Білорусі і Польщі? Це вже був перший дзвіночок.

● Підіб’ємо підсумок ключовими словами: криза із зерном, голод в Африці, великий наплив мігрантів з Африки у Європу, Європа незадоволена, путін пропонує розблокувати порти в обмін на непостачання нової зброї Україні.

Дешеві понти (хоча не такі вже й дешеві). Захід пройшов гарну школу путінського шантажу і не купиться в черговий раз на хотєлкі кривавого маньяка.

©️Via RAGNOROCK

Источник: https://t.me/Sharpreview/14549

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