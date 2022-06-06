Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:56
Просмотров: 85

Про українське зерно. Навіщо путін краде наше зерно, знищує склади і елеватори?

Про українське зерно. Навіщо путін краде наше зерно, знищує склади і елеватори?

● Сьогодні прозвучала фраза від голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо: «У разі невивезення зерна з українських портів спалахнуть нові війни в Африці, будуть нові держперевороти та наплив мігрантів до Європи».

А тепер найголовніше питання. Ви не думали, що це так і є?

● путін мало того, шо краде українське зерно, він цілеспрямовано знищує склади і елеватори. Для чого? — саме для того, щоб у світі почався великий дефіцит зерна. Тут додається та ж сама Африка, звідки відразу побіжить наплив нових мігрантів. Побіжить куди? — у Європу.

● Пам’ятаєте як путін з лукашенко вже намагалися створити наплив біженців восени через кордон Білорусі і Польщі? Це вже був перший дзвіночок.

● Підіб’ємо підсумок ключовими словами: криза із зерном, голод в Африці, великий наплив мігрантів з Африки у Європу, Європа незадоволена, путін пропонує розблокувати порти в обмін на непостачання нової зброї Україні.

Дешеві понти (хоча не такі вже й дешеві). Захід пройшов гарну школу путінського шантажу і не купиться в черговий раз на хотєлкі кривавого маньяка.

©️Via RAGNOROCK

Источник: https://t.me/Sharpreview/14549

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Австрія пропонує для України проміжний етап замість кандидата у члени ЄС
Сегодня 06:50    31
Партия Зеленского вошла в состав антипольской либеральной партии АЛДЕ
Сегодня 06:41    39
Газові війська росії: лобізм в США (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:32    58
росію ігнорують у всьому цивілізованому свті
Сегодня 06:23    68
Аудіоперехоплення СБУ за минулий тиждень
Сегодня 06:14    81
Від кого українські біженці отримували допомогу - результати опитування (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:05    81
Є два базові підходи вирішення проблеми російської агресії. Дві засадничі стратегії
Сегодня 03:48    143
"Щелкунчики" под высоким напряжением
Сегодня 00:29    222
Оперативна інформація станом на 18.00 05.06.2022 щодо російського вторгнення
05.06.2022 18:30    218
Британская разведка опубликовала свою ежедневную аналитику
05.06.2022 11:04    307
 