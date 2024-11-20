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Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним

Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним

19 листопада 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила в задоволенні апеляційних скарг сторони захисту на рішення слідчих суддів ВАКС, якими змінено запобіжні заходи 2 засновникам приватного товариства – підозрюваним у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.

Зваживши на доводи прокурора, АП ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції, а саме стягнути 908 тис. грн та 900 тис. грн застави відповідно і застосувати до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави для кожного.

Досудове розслідування у вказаній справі триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2580

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