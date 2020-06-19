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Продажа наркотиков и ограбление: ГБР сообщил о подозрении двум полицейским

Продажа наркотиков и ограбление: ГБР сообщил о подозрении двум полицейским

Сегодня, 19 июня, правоохранители сообщили о подозрении двум младшим инспекторам взвода реагирования роты управления полиции охраны в Харьковской области в грабеже, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Один из них также подозревается в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

По данным следствия, младший инспектор приобрел особо опасное психотропное вещество - «PVP», после чего продал данный психотроп жителю Харькова. 

Кроме того, следователи выяснили, что указанный полицейский в феврале 2020 со своим коллегой остановили гражданина и провели поверхностный обыск, во время которого обнаружили и изъяли медицинские пипетки с остатками наркотического вещества и полимерный сверток с той же веществом. После чего, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности, полицейские открыто завладели его тремя мобильными телефонами, которые обещали вернуть после получения ими неправомерной выгоды в размере 1000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет и от 6 до 10 лет с конфискацией имущества соответственно.

 

Агентство Телевидения Новости

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