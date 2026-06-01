«Продавала» швидке встановлення котла для пенсіонерки: на Харківщині затримано службовицю газової компанії

Правоохоронці викрили співробітницю Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» — майстерку служби експлуатації мереж і ПРГ, яка вимагала та одержала неправомірну вигоду за прискорене оформлення документів для встановлення газового обладнання.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, до дільниці підприємства звернувся чоловік, аби дізнатися про можливість встановлення газового котла у будинку своєї літньої матері.

Підозрювана одразу висунула вимогу: окрім офіційного платежу за монтажні роботи, він має передати особисто їй 45 тис. гривень. За цю суму вона гарантувала швидке оформлення та виготовлення проєктної документації.

При цьому зазначила, що у разі відмови процедура затягнеться на тривалий час та потребуватиме самостійного проходження всіх етапів погодження.

Оскільки на вулиці була зима, чоловік опинився у безвиході й через штучно створені умови та хвилювання за здоров’я рідної людини був вимушений погодитися на висунуті умови.

У квітні 2026 року майстерка прибула до домоволодіння жінки для проведення огляду, у ході якого запевняла, що за умови сплати грошей проєкт затвердять за півтора місяці. Там вона одержала від чоловіка першу частину неправомірної вигоди у розмірі 30 тис. гривень.

Згодом підозрювана повернулася разом із проєктанткою та пообіцяла «клієнту» додатковий «бонус»: гарантувала, що завдяки її сприянню обов’язкове за технікою безпеки відключення газу під час проведення монтажних робіт буде виключно формальним, і фактично газопостачання у будинку не припинятимуть.

Коли «замовник» сплатив квитанцію за будівництво та пуск обладнання, жінка призначила фінальну зустріч.

28 травня співробітниця «Газмереж» отримала вже другий транш — 15 тис. гривень і передала чоловіку готовий робочий проєкт, виконавши свою частину домовленості. Після цього правоохоронці затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом одержання особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Перевіряється причетність підозрюваної до вчинення інших аналогічних епізодів.

Викриття злочину відбулося за сприяння департаментів безпеки НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газмережі».

