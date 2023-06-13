Пригожин заявив, що готовий взяти під своє крило всі збройні формування, які не бажають підписувати контракт із міноборони рф.

Хочется пояснить, что Пригожин в качестве "второго рупора войны" создавался в кулуарах Кремля.

Когда все пошло не по плану, голосом Кремля стал Кадыров, а голосом Кремля, который старается не казаться Кремлём, был Пригожин.

Также проект создавался под выборы в качестве "ультраправого маргинального пугала" (вместо Жириновского) для разобщения электората, желающего "воссоздать империю, но руками, более умелыми, чем путинские".

Под крылом ФСБ рычал Гиркин.

Под крылом путинских элит рычал Пригожин.

Но, как это часто бывает, "проект марионетки" вышел из-под контроля: вместо Жириновского, который амбициями правления государством не обладал, появившийся Пригожин быстро почувствовал свое эксклюзивное и незаменимое положение - тому способствовала и прежняя "африканская империя ЧВК", и "бахмутский треугольник".

Итак проект постепенно выскользнул из рук Кремля и стал самостоятельным (или относительно самостоятельным). Москва всё ещё пытается делать "умный вид": прикидывается, что всё безальтернативно контролирует и Пригожина "способна раздавить за 2 секунды".

Была способна и могла. Уже не может. Москва потеряла контроль над Пригожиным в тот момент, когда он внутри системы стал восприниматься не в качестве "марионетки", а в качестве отдельной ветви силы.

И теперь Пригожин имеет возможность, пользуясь внутренним влиянием (силовые элиты) и народной поддержкой ("кандидат из низов"), конвертировать свой военный потенциал в инструмент войны, но уже не против Украины, а против путинской системы в лице силовых структур "путинского образца". И бороться тогда он будет не за призрачные "территории", а за осязаемую власть.

И, по правде говоря, после наступления ВСУ, когда армия РФ будет вытеснена и потрепана боями, "Вагнер" вполне имеет шансы сыграть в "гражданскую войну", чтобы из неё выйти победителем.

Это не обязательный сценарий. Но создание под своим крылом группы ЧВК - это создание частной армии. И Пригожин этот вариант кладет в карман - в качестве авантюры на будущее. И Пригожин как авантюрист сыграет эту партию ровно тогда, когда это станет возможно, если, конечно, Кремль вдруг не признает очевидный факт, что "проект вышел из-под контроля и теперь представляет угрозу для своего создателя". Но Кремль этого признания боится: сам придумывает "ниточки", дёргая за которые (якобы) можно управлять поведением Пригожина.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7922

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