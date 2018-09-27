Програма СБУ «На тебе чекають вдома» допомогла ще одному мешканцю Донеччини повернутися до мирного життя (ВІДЕО)
Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» скористався ще один колишній учасник незаконних збройних формувань.
Співробітники СБУ встановили, що у травні 2014 року мешканець Миколаївки Донецької області приєднався до так званої ДНР. Він залучався до незаконної перевірки документів і транспортних засобів на одному із блокпостів терористів. Повністю розчарувавшись в ідеях «руського міра», чоловік покинув лави бандугруповання. Після звільнення Миколаївки силами антитерористичної операції він тривалий час переховувався в місті.
За порадою матері колишній бойовик вирішив скористатися Програмою «На тебе чекають вдома» та звернувся до правоохоронців із відповідною заявою.
Після ретельної перевірки співробітники спецслужби встановили, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Рішенням Слов`янського міського суду колишній учасник НЗФ був звільнений від кримінальної відповідальності та повернувся до мирного життя.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua