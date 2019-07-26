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Программист заложил баг в софт Siemens, чтобы его снова и снова нанимали чинить его. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Программист заложил баг в софт Siemens, чтобы его снова и снова нанимали чинить его. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Американский программист, 62-летний Дэвид Тинли выполнял заказы на разработку софта для одного из подразделений Siemens . Чтобы не лишиться постоянных заказов, он встроил в одну из таблиц «логическую бомбу» (программа, которая запускается при конкретных условиях, например, в конкретное время): как только она срабатывала, таблица ломалась и Дэвида нанимали снова, чтобы ее починить. Сейчас ему грозит за это тюремное заключение и большой штраф.

В американском подразделении Siemens Дэвид работал над автоматизацией таблиц, которые в компании использовались для управления заказами на оборудование. В определенное время «логическая бомба» запускалась, таблицы начинали работать с ошибками, и компания снова обращалась к разработчику. Он «чинил» таблицы, просто сдвигая в будущее дату «логической бомбы». Это продолжалось с 2014 по 2016 год.

Его хитрость раскрыли, когда на время отпуска разработчик должен был передать доступ к своему софту другим специалистам. Компания обратилась в суд.

Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения или $250 000 штрафа. Компания потратила около $42 000 на оценку ущерба, причиненного его действиями.

Следующее слушание по делу назначено на ноябрь этого года, но разработчик уже признал свою вину. Его адвокаты настаивают на том, что целью было не заработать много денег, а защитить заработок, от которого зависела его жизнь. Прокурор же подчеркивает, что это все же было мошенничество.

Источник: elektrovesti.net

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