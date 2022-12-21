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Проходив співбесіду зі співробітником фсб рф: завершено розслідування справи «міліціонера» з Ізюма

Проходив співбесіду зі співробітником фсб рф: завершено розслідування справи «міліціонера» з Ізюма

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні в Ізюмі місцевий мешканець звернувся до «заместителя мэра» з проханням посприяти у влаштуванні на роботу до «міліції».

Після цього відбулась зустріч колаборанта з «начальником» так званого «Изюмского отделения милиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», а потім – співбесіда зі співробітником фсб рф.

У подальшому чоловік отримав службове посвідчення та приступив до виконання обов’язків як «оперуповноважений карного розшуку» у псевдоправоохоронному органі.

«Міліціянт» затримував людей із застосуванням фізичної сили та вилучав майно.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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