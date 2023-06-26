Прокуратура через суд вимагає від харків’янина повернути земельну ділянку вартістю 42 мільйони гривень

У 2009 році харків’янин отримав в оренду земельну ділянку на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району (на той момент) площею 1 га із земель рекреаційного призначення для будівництва будинку відпочинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Згодом вказана земля увійшла до Шевченківського району м. Харкова за адресою проспект Лозовенківський.

Проте орендарем до теперішнього часу вже впродовж 14 років не розпочато будівництво та навіть не отримано дозвільні документи на будівництво.

Також харків‘янин встиг заборгувати перед державою майже 250 тисяч гривень, не сплачуючи орендну плату за земельну ділянку.

Крім того, на лист прокуратури стосовно використання фізичною особою вказаної земельної ділянки Департаментом земельних відносин Харківської міської ради повідомлено про те, що за результатами проведення комплексу перевірочних заходів встановлено, що зазначена земельна ділянка не огороджена та вільна від забудов, на момент огляду будь-яке будівництво не велось, земля поросла чагарником та не використовується.

Вказані порушення унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.

За позовом окружної прокуратури Дзержинським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости