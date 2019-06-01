Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 69

Прокуратура довела у суді вину контрабандиста, що намагався перевезти через державний кордон кокаїн та канабіс

Прокуратура довела у суді вину контрабандиста, що намагався перевезти через державний кордон кокаїн та канабіс

Дергачівський районний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури області та визнав винним 46-річного луганчанина у спробі контрабанди наркотиків та незаконному обігу наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, суд призначив контрабандисту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вересні 2018 року чоловік намагався перевезти через міжнародний автомобільний пункт «Гоптівка» кокаїн та канабіс.

Він розфасував наркотики у полімерні пакети та заховав у паливному баку автомобілю «Volkswagen Passat», на якому і приїхав до митного посту на світанку.

Під час митно-прикордонного огляду в машині було виявлено 68 згортків з наркотиками. Загальна вага вилученого становить 14 кг.

Довідково:

На теперішній час вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд знову відмовив у задоволенні клопотання прокуратури та переніс судове засідання у справі за обвинуваченням народного депутата України та громадянина України
Сегодня 11:14    57
Харьковчан приглашают на выставку детских работ
Сегодня 09:15    82
Справа Гандзюк: суд дозволив Мангеру пересуватися Херсонщиною з електронним браслетом
Сегодня 08:19    72
«Реванша не будет». В Харькове рок-музыканты поддержали волонтеров (ФОТО)
Сегодня 08:08    96
Харківська молодь отримала фінансування від Європейського Союзу на реалізацію власних проектів (ВІДЕО)
Сегодня 07:36    77
В харьковских лагерях нашли некачественную питьевую воду
Сегодня 07:14    83
В одном из судов Киева совершили нападение на подозреваемого
Сегодня 06:52    150
На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение
Сегодня 06:41    91
На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)
Сегодня 06:19    200
У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя и часть влетела в салон
31.05.2019 18:54    358
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 