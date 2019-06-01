Прокуратура довела у суді вину контрабандиста, що намагався перевезти через державний кордон кокаїн та канабіс

Дергачівський районний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури області та визнав винним 46-річного луганчанина у спробі контрабанди наркотиків та незаконному обігу наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, суд призначив контрабандисту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вересні 2018 року чоловік намагався перевезти через міжнародний автомобільний пункт «Гоптівка» кокаїн та канабіс.

Він розфасував наркотики у полімерні пакети та заховав у паливному баку автомобілю «Volkswagen Passat», на якому і приїхав до митного посту на світанку.

Під час митно-прикордонного огляду в машині було виявлено 68 згортків з наркотиками. Загальна вага вилученого становить 14 кг.

Довідково:

На теперішній час вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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