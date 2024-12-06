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Прокуратура Фінляндії вимагає довічного увʼязнення для одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського

Прокуратура Фінляндії вимагає довічного увʼязнення для одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського

Проти Петровського висунули звинувачення в пʼяти воєнних злочинах, скоєних на сході України восени 2014 року.

Петровський як заступник командира «Русича» брав участь у діях, що порушують норми військового права. За версією обвинувачення, він та інші бійці підрозділу вбили 22 українських військових і серйозно поранили чотирьох.

Крім того, його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни — це стосується поводження з пораненими і вбитими українськими військовими. Петровський відомий катуванням полонених українських військових і мародерством.

За даними слідства, у вересні 2014 року Петровський віддав наказ розстріляти колону українського підрозділу «Айдар» і сам стратив військових.

Свою провину Петровський заперечує. Докази обвинувачення ґрунтуються на відео, які знімали і публікували учасники угруповання «Русич».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46709

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