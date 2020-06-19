Прокуратура Германии обвинила россиянина в убийстве по заказу Кремля

В четверг, 18 июня, федеральные прокуроры выдвинули обвинения в убийстве и нарушении законов об оружии против гражданина России, который проходит по делу как Вадим К. В обвинении говорится, что в середине июля прошлого года «государственные органы центрального правительства Российской Федерации» поставили перед ним задачу «ликвидировать» жертву, передает издание Daily Mail.

Подозреваемый «принял заказ на убийство», говорится в заявлении прокуратуры. «Он либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял мотивы тех, кто поручил ему убить политического противника и отомстить за его участие в более ранних конфликтах с Россией».

Обвинители говорят, что убийца подошел к жертве сзади в небольшом парке Кляйнер Тиргартен и выстрелил в него три раза. Вскоре после этого подозреваемый был арестован возле места происшествия и с тех пор находится под стражей.

Дело об убийстве и предполагаемая причастность России к хакерскому взлому парламента Германии в 2015 году отразились на отношениях между двумя странами в последние месяцы.

Выступая перед журналистами в Вене после заявления прокуратуры, министр иностранных дел Германии Хейко Маас сказал: «Мы еще раз пригласили российского посла на встречу в министерстве иностранных дел, чтобы еще раз безошибочно прояснить нашу позицию для российской стороны, и Правительство Германии оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом случае».

Источник: sprotyv.info

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