Прокуратура оголосила підозру посадовцю Державного управління справами у незаконному заволодінні приміщенням у центрі Києва вартістю 2,7 млн грн

Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру посадовцю Державного управління справами та двом спільникам за фактом незаконного заволодіння приміщенням, що перебувало в державній власності.

Установлено, що у 2017 році завідувач сектору Державного управління справами, вступивши в попередню змову з директором Державного підприємства «Укржитлосервіс», а також приватною особою, використовуючи підроблене свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи нежитловим приміщенням по вул. Терещенківській в м. Києві загальною площею близько 90 кв м та вартістю майже 2,7 млн грн.

У подальшому дане приміщення було продано зловмисниками третій особі.

За результатами розслідування трьом фігурантам даного провадження повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

За місцем проживання та службової діяльності підозрюваних місцевою прокуратурою спільно з Шевченківським управлінням поліції та УЗЕ в м. Києві проведено обшуки, у ході яких вилучено бланки свідоцтв про право власності, технічну документацію на нежитлове приміщення, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, та грошові кошти.

На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На незаконно відчужений об’єкт державної власності накладено арешт.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

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