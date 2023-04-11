Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових, які торік пограбували будинок у Циркунах

Як повідомлялось раніше, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків. Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Ухвалу про проведення спеціального досудового розслідування винесено слідчим суддею Київського районного суду Харкова.

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