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Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових, які торік пограбували будинок у Циркунах

Як повідомлялось раніше, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків. Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Ухвалу про проведення спеціального досудового розслідування винесено слідчим суддею Київського районного суду Харкова.

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових

https://t.me/now_kharkov/37123

Новости портала «Весь Харьков»

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