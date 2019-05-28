Прокуратура передала до суду справу «кур’єра», який за схемою «ваш син в поліції», забрав у довірливої жінки 9 тисяч доларів

Барвінківський відділ Лозівської місцевої прокуратури спрямував до Барвінківського районного суду області обвинувальний акт щодо 27-річного харків’янина, якого підозрюють у вчиненні шахрайства за схемою «ваш син в поліції» (ч. 3 ст. 190 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Ігоря Білодіда, у ході досудового слідства встановлено, що у січні поточного року мешканка м. Барвінкове віддала підозрюваному 9 тис. доларів США за начебто непритягнення свого сина до кримінальної відповідальності.

«55-річній жінці зателефонував на мобільний незнайомий чоловік – спільник зловмисника. Він представився співробітником поліції та повідомив, що її син скоїв ДТП, у якій тяжко травмована дівчина і тепер йому загрожує тюрма. Чоловік запропонував допомогти уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду.

Мати зібрала всі свої заощадження та передала підозрюваному 9 тисяч доларів США. Він приїхав до неї прямо додому. Зловмисник наказав жінці йти до будівлі поліції та зустрічати сина, якого нібито зараз відпустять», - розповів І. Білодід.

Мати зрозуміла, що її ошукали, тільки після години марного очікування біля відділу поліції.

Слід зазначити, що підозрюваний є фігурантом у кількох аналогічних кримінальних провадженнях в інших областях України.

Матеріали, щодо зловмисника, який телефонував та представився співробітником поліції, виділено у окреме провадження.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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