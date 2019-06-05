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Прокуратура передала до суду справу зловмисників, які намагалися продати квартиру, поки її власник перебував за кордоном

Прокуратура передала до суду справу зловмисників, які намагалися продати квартиру, поки її власник перебував за кордоном

Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 4-х харків’ян віком від 44 до 73 років, яких підозрюють у оборудках з нерухомістю.

За інформацією в.о. керівника місцевої прокуратури Андрія Сапсая, у ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2019 року зловмисники намагалися продати житло, господар якого виїхав за кордон.

«Вони дізналися, що у одній із квартир, розташованих у Московському районі м. Харкова, тривалий час ніхто не мешкає і вирішили її продати. Зловмисники розмістили оголошення з привабливою ціною та, навіть, влаштовували перегляди для можливих покупців. Через деякий час знайшлася молода родина, яка погодилася придбати двокімнатну квартиру за 600 тис. грн.», - розповів А. Сапсай.

У подальшому підозрювані запросили покупців до нотаріуса, та надали підроблені документи на майно та паспорт громадянина України на ім’я власника нерухомості з вклеєною фотокарткою одного із зловмисників.

Підозру оголошено за фактом замаху на шахрайство за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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