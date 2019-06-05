Прокуратура передала до суду справу зловмисників, які намагалися продати квартиру, поки її власник перебував за кордоном

Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 4-х харків’ян віком від 44 до 73 років, яких підозрюють у оборудках з нерухомістю.

За інформацією в.о. керівника місцевої прокуратури Андрія Сапсая, у ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2019 року зловмисники намагалися продати житло, господар якого виїхав за кордон.

«Вони дізналися, що у одній із квартир, розташованих у Московському районі м. Харкова, тривалий час ніхто не мешкає і вирішили її продати. Зловмисники розмістили оголошення з привабливою ціною та, навіть, влаштовували перегляди для можливих покупців. Через деякий час знайшлася молода родина, яка погодилася придбати двокімнатну квартиру за 600 тис. грн.», - розповів А. Сапсай.

У подальшому підозрювані запросили покупців до нотаріуса, та надали підроблені документи на майно та паспорт громадянина України на ім’я власника нерухомості з вклеєною фотокарткою одного із зловмисників.

Підозру оголошено за фактом замаху на шахрайство за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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