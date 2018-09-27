Прокуратура подозревает советника Кернеса в земельных махинациях

Советнику мэра, который раньше возглавлял управление Госкомзема Харькове, предъявили подозрение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Имя подозреваемого правоохранители не называют.

Дело касается передачи в частную собственность 0,22 гектара государственных земель под строительство жилья и садоводство. В прокуратуре считают, что чиновник согласовал проект землеустройства с нарушением законодательства.

«В 2013 году подозреваемый подписал положительное заключение на проект землеустройства по отводу гражданину двух земельных участков, находящихся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция», без соответствующего разрешения профильного министерства по изменению их целевого назначения. В дальнейшем этот документ стал основанием для бесплатной передачи в частную собственность участков», — говорят в ведомстве.

Прокуратура настаивает, чтобы подозреваемого взяли под круглосуточный домашний арест и отстранили от должности на время расследования.

Также прокуратура подала в суд иск о возврате участков.

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