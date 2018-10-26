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Прокуратура просит сообщать информацию о нелегальных автозаправках на Харьковщине

Прокуратура просит сообщать информацию о нелегальных автозаправках на Харьковщине

В течение 2018 года правоохранители в Харьковской области выявляли и расследовали уголовные правонарушения, связанные с деятельностью нелегальных АЗС и АГЗП на территории Харьковщины.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установка и работа нелегальных автозаправок создает угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку они размещаются в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, без наличия необходимых разрешительных документов. 

Сейчас правоохранители продолжают борьбу с нелегальным и опасным для окружающих бизнесом.

«В случае наличия достоверной информации по вышеуказанным вопросам, просим предоставлять соответствующие обращения (с соблюдением требований ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан», а именно с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места проживания, обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты) на электронный почтовый адрес для обращения граждан по электронной формой по ссылке  https://khar.gp.gov.ua/ua/treatment.html», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

 

Агентство Телевидения Новости

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