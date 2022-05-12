Прокуратура расследует дело о похищении скифского золота из музея в Мелитополе

О пропаже ценной коллекции, которая хранилась в краеведческом музее временно оккупированного Мелитополя, стало известно в апреле.

10 мая мэр Мелитополя Федоров подтвердил, что судьба скифского золота неизвестна. После того как оккупанты добрались до фондов музея, ни один сотрудник музея золота не видел.

Ценнейшую реликвию обнаружили летом 1954 в Мелитополе. Во время раскопок одного из самых крупных скифских курганов Украины нашли уникальную греко-скифскую торевтику (пластину) из золота. Это был подарок скифам от греков. Всего в кургане обнаружили около четырех тысяч предметов, среди них более двух сотен золотых бляшек.

Находки хотели отправить в российский Эрмитаж, но украинские ученые стали на их защиту. В 1963 году в Киеве создали исторический музей драгоценностей, а для всеобщего обозрения скифское золото открыли через 6 лет.

До апреля первые находки сохранялись в Мелитополе. Большая часть хранится в Киеве.

Источник: https://t.me/u_now/48339

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