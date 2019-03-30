Прокуратура расследует незаконную передачу земли под Харьковом

Первомайская местная прокуратура направила в Хозяйственный суд области иск о возвращении из аренды участков стоимостью более 3,6 млн. грн. в распоряжение поселкового совета.

По словам и.о. руководителя Первомайской местной прокуратуры Романа Травкина, речь идет о 56 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Нововодолажского поссовета.

Участки фермер получил в аренду на 49 лет за счет земель государственной собственности в 2014 году. Но эти сельхозземли ГУ Госземагентства выделило незаконно, в том числе без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. Поскольку у предпринимателя уже было в пользовании более 5 тыс. га сельскохозяйственных земель, он не имел права на бесплатное получение дополнительных участков, - пояснил Травкин.

Иск находится на рассмотрении суда.

Источник: sq.com.ua

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