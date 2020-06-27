Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього топменеджера заводу «Маяк»
Прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника генерального директора київського заводу «Маяк», викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна Державного концерну «Укроборонпром» (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Загальна сума угоди мала скласти 4,5 млн доларів США, з яких 2 млн доларів США покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2,5 млн доларів США -передати особисто підозрюваному у якості винагороди за його «послуги». Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання 200 тис доларів США авансу.
Викрито колишнього заступника генерального директора київського заводу «Маяк» прокурорами спільно зі слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Источник: gp.gov.ua