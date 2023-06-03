Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в районах столицы

По данным КГГА, в 2022-2023 г.г. из городского бюджета на обустройство укрытий на райгосадминистрации выделено 1,2 млрд гривен.

В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия, говорится в сообщении прокуратуры.

В столице - 10 райгосадминистраций. Главы 9 из них - представители партии «Слуга народа», назначеные Президентом.

Віталій Кличко:

На чому хочу наголосити.

Минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - більш, як 900 мільйонів. Тобто, загалом — 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів.

Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів.

На сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне. В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів.

І звернення до Президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів.

Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність - спільна. Всіх служб і моя, як мера міста.

Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану!

І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас — представники від «Слуги Народу». Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента.

Це — якщо про спільну і справедливу відповідальність.

І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду! Райони столиці — це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків.

Ви - представники влади столиці!

Джерело: https://t.me/u_now/99431, https://t.me/vitaliy_klitschko/2064

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