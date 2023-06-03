Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 88

Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в районах столицы

Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в районах столицы

По данным КГГА, в 2022-2023 г.г. из городского бюджета на обустройство укрытий на райгосадминистрации выделено 1,2 млрд гривен.

В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия, говорится в сообщении прокуратуры.

В столице - 10 райгосадминистраций. Главы 9 из них - представители партии «Слуга народа», назначеные Президентом.

Віталій Кличко:

На чому хочу наголосити.

Минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - більш, як 900 мільйонів. Тобто, загалом — 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів.

Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів.

На сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне. В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів. 

І звернення до Президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів. 

Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність - спільна. Всіх служб і моя, як мера міста.

Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану!

І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас — представники від «Слуги Народу». Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента.

Це — якщо про спільну і справедливу відповідальність.

І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду! Райони столиці — це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків.

Ви - представники влади столиці!

Джерело: https://t.me/u_now/99431, https://t.me/vitaliy_klitschko/2064

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пригожин держит "денежное яйцо Путина" в Африке
Сегодня 10:08    118
2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін
Сегодня 09:56    101
За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем
Сегодня 09:30    97
Виноваты Попко и Ратников, но власти хотят уволить Кличко
Сегодня 09:17    143
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»
Сегодня 08:52    113
Харківщина. 3 червня
Сегодня 08:48    124
Россияне в отместку за смерть своего полковника спецназа бомбят сирийские деревни
Сегодня 08:41    173
На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників
Сегодня 08:30    123
Для окупаційних військ росії діти України стали фактично військовим трофеєм
Сегодня 08:19    131
ISW, 2 июня
Сегодня 08:12    119
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 