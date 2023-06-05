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Прокуратура та СБУ встановили співробітника фсб рф, який віддавав накази на жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини

Прокуратура та СБУ встановили співробітника фсб рф, який віддавав накази на жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини

30-річному старшому оперуповноваженому відділу уфсб рф по Балтійському флоту і військам Калінінградської області заочно повідомлено про підозру.

За даними слідства, перебуваючи на території міста Балаклія, яке на той час було окуповане російськими військовими, підозрюваний організовував незаконні затримання та утримання цивільного населення у катівні.

Співробітник фсб особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від потерпілих інформацію стосовно корегувальників вогню ЗСУ.

За наказом підозрюваного одного з місцевих мешканців окупанти зупинили на блокпосту, коли чоловік рухався на своїй автівці. Погрожуючи зброєю, російські військові доставили його до катівні.

Затриманим заборонялось відвідувати вбиральні, вода та їжа надавалась рідко та у незначній кількості через тривалий проміжок часу.

Джерело: https://t.me/vekha/66467

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