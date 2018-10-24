Прокуратура уточнила обвинительный акт в деле о ДТП на Сумской

Об изменении обвинения на сегодняшнем заседании Киевского райсуда ходатайствовал прокурор Игорь Омельченко.

«Стороной обвинения было уточнено обвинение относительно Зайцевой... Согласно протоколу осмотра дорожно-транспортного происшествия, установлено, что автомобиль Lexus RX-350 под управлением Зайцевой до столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg двигался по площади Конституции со стороны улицы Короленко в направлении улицы Сумской, однако в обвинении Зайцевой неверно указано, что последняя до столкновения двигалась по улице Сумской, что необходимо изменить в обвинении. То есть в обвинении Зайцевой изменён только тот момент — та улица, по которой она двигалась до дорожно-транспортного происшествия, все другие обстоятельства в данном уголовном производстве остались без изменений», — сказал прокурор Омельченко.

Судья Виктор Попрас удовлетворил ходатайство.

«Статьёй 338 УПК Украины предусмотрено, что это право прокурора — на любой стадии судебного процесса изменить обвинение», — сказал Виктор Попрас.

Теперь с изменённым обвинением должны ознакомиться все участники процесса.

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