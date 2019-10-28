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Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора

Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора

Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя облгосадминистрации (2015-2019 г.г.), который находясь в должности директора одного из департаментов, совершил служебное преступление.

Так, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковской областной государственной администрацией заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловской поселкового совета на общую сумму более 20 млн.грн.

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысили стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн.грн.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Прокуратурой области установлено, что к последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенных на него обязанностей и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы. Устанавливаются другие должностные лица, причастных к хищениям бюджетных средств.

В 2017 году Генпрокуратура сообщала, что по делу о завладении государственными средствами на реконструкции очистных сооружений Малоданиловского сельсовета в сумме 18 млн грн - четверо подозреваемых, представители предприятий-подрядчиков.

Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора

Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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