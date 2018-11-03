Прокуратура затвердила обвинувачення підозрюваному у смертельній аварії, що кинув збитого пішохода помирати на дорозі

Прокуратура області направила до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно підозрюваного у смертельній ДТП, що залишив пішохода помирати посеред дороги (ч.1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України).

Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, аварія сталася вночі 12 серпня цього року на вул. Дерев’янка.

29-річний водій автомобіля Audi на швидкості 100 км/год. збив пішохода. Близько 100 метрів він протягнув його на капоті. Потім залишив автівку просто посеред дороги та втік з місця пригоди, навіть не намагаючись хоч якось допомогти потерпілому. 46–річний пішохід отримав чисельні тяжкі травми – унаслідок потужного удару чоловікові відірвало ногу, був переламаний хребет. Від отриманих ушкоджень він загинув.

Підозрюваний близько 2-х місяців переховувався від слідства. Затримали чоловіка у жовтні цього року. Якщо його провина у суді буде доведена, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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