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Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Харківська місцева прокуратура №3 затвердила підозру двом харків’янам (28 та 38 років) за фактом незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, йдеться про двох братів, які налагодили виробництво та збут наркотиків через так звані «закладки» на території м. Харкова.

Наразі встановлено, що зловмисники незаконно виготовляли психотропну речовину - амфетамін. Реалізовували наркотики переважно через «закладки». Гроші отримували на банківський електронний гаманець. За 6 грамів наркотику в середньому брали по 500 гривень.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На вимогу прокуратури підозрювані перебувають під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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