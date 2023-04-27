Прокуратура завершила розслідування щодо 9 окупантів, які пограбували будинок у Циркунах

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо дев’яти російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось раніше, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області, злочинців судитимуть заочно, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости