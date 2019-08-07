Прокуратурою Київської області посадовцю державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» повідомлено про підозру в отриманні 100 тис грн хабара

Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області викрито на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 100 тис грн посадовця з числа керівного складу ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство», який отримав вказані кошти від представника комерційної структури за підготовку документів та в подальшому надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства.

На теперішній час посадовцю оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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