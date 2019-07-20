Прокуратурою Київської області викрито посадовців Бориспільської міської ради, які отримали неправомірну вигоду в сумі понад 60 тис грн

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради, організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти.

У подальшому неправомірна вигода заступником Бориспільського міського голови розподілялася між іншими працівниками міської ради.

Прокуратурою Київської області спільно з ГУНП у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області вказаних посадовців викрито. Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання їх службових осіб, тривають обшуки.

Готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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