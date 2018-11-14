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Прокуратурою Київської області викрито злочинну схему службових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту «Бориспіль» в розмірі понад 10 млн грн

Прокуратурою Київської області викрито злочинну схему службових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту «Бориспіль» в розмірі понад 10 млн грн

Установлено, що між ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» та державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту.

Так, службові особи авіакомпанії МАУ, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, приховали від держпідприємства реальні обсяги отриманих грошових коштів за виконання робіт з обслуговування та ремонту. Внаслідок неправомірних дій вказаних осіб, державі завдано збитків на суму понад 10 млн грн.

Під час досудового розслідування, прокуратурою Київської області спільно з працівниками ГУ КЗЕ СБУ проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури керуючому спільною діяльністю – колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі) КК України.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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