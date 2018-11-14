Прокуратурою Київської області викрито злочинну схему службових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту «Бориспіль» в розмірі понад 10 млн грн
Установлено, що між ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» та державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту.
Так, службові особи авіакомпанії МАУ, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, приховали від держпідприємства реальні обсяги отриманих грошових коштів за виконання робіт з обслуговування та ремонту. Внаслідок неправомірних дій вказаних осіб, державі завдано збитків на суму понад 10 млн грн.
Під час досудового розслідування, прокуратурою Київської області спільно з працівниками ГУ КЗЕ СБУ проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.
Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури керуючому спільною діяльністю – колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі) КК України.
На даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
Источник: gp.gov.ua