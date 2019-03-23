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Прокуратурою Київської області затримано двох осіб, які намагались дати прокурору хабар в сумі 5 тис доларів США (ФОТО)

Прокуратурою Київської області затримано двох осіб, які намагались дати прокурору хабар в сумі 5 тис доларів США (ФОТО)

Прокуратурою Київської області спільно з ГУНП у Київській області та Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області 21 березня 2019 року затримано двох осіб, які надавали неправомірну вигоду процесуальному прокурору Київської області за вжиття заходів до швидкого розслідування кримінального провадження слідчим поліції.

Затримані запропонували надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні 5 тис дол США, а в подальшому 20% від суми, повернутої їм під час досудового розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, де вони є потерпілими.

Під час надання процесуальному прокурору частини хабара в сумі 1 тис доларів США зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм готується повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

На даний час тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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