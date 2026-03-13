Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 22

Прокурори викрили переплату 1,5 мільйона гривень за "копіпаст" проєкту укриття

Прокурори викрили переплату 1,5 мільйона гривень за копіпаст проєкту укриття

Майже 1,5 млн грн збитків на «копіпасті» проєкту шкільного бомбосховища: вручено нову підозру керівнику підприємства

На Харківщині прокурори викрили чергову схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування укриття для дітей.

За даними слідства, у червні 2023 року мешканець Полтави — директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — уклав зі школою у селищі Нова Водолага Харківського району договір. Угода стосувалася виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища на суму майже 2 млн гривень.

Однак замість розробки нового проєкту керівник ТОВ скопіював раніше створену документацію для укриття ліцею в Харкові і видав її за нову.

Надалі директор підприємства підписав і подав замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт, на підставі якого отримав обумовлену суму коштів.

Судова експертиза підтвердила, що виготовлена документація містить ознаки повторного використання за іншим договором, тому вартість проєктних робіт мала бути значно нижчою — близько 500 тис. гривень.

Внаслідок цих злочинних дій державі завдано збитків на суму майже 1,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова директору підприємства повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаного зі службовим підробленням (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/27599

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція затримали ще 13-х організаторів «ухилянтських схем»
12.03.2026 10:56    132
Корупція в Укроборонпромі: злочинну групу викрили на заволодінні 32 млн грн та замаху на заволодіння 19 млн грн
12.03.2026 10:26    126
На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон
12.03.2026 10:08    117
Перша угода з 4 роками ув’язнення: ВАКС засудив експосадовця Міноборони у справі про хабарі за забудову для військових
12.03.2026 09:27    115
Харківщина 12 березня
12.03.2026 08:49    88
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 березня 2026 року від ДСНС
12.03.2026 07:47    89
СБУ та Нацполіція викрили на хабарі керівництво одного із ключових підприємств, відповідального за ремонт доріг в Україні
11.03.2026 09:56    129
БЕБ викрило конвертаційний центр у Дніпрі
11.03.2026 08:33    90
Харківщина 11 березня
11.03.2026 08:23    111
Корупція на АТ «Укрзалізниця»: справу щодо закупівлі трансформаторів направлено до суду
10.03.2026 09:29    133
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 