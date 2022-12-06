Прокурори викрили ще двох мешканців Харківщини, які працювали на окупантів

За даними дізнання, 47-річна жінка та 33-річний чоловік під час окупації Ізюмського району добровільно погодились працювати на окупаційну адміністрацію смт Борова, що знаходилась в Ізюмі.

Так, колаборант охороняв нову «владу: він забезпечував пропускний режим до будівлі окупаційної адміністрації як місцевих мешканців, так і російських військовослужбовців.

У свою чергу, жінка проводила роботу з місцевими пенсіонерами: збирала їх дані та передавала російським загарбникам.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/65981

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