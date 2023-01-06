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Прокурори завершили спецрозслідування стосовно ще двох «народних міліціонерів»

Прокурори завершили спецрозслідування стосовно ще двох «народних міліціонерів»

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох чоловіків за фактами добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний мешканець с. Липці Харківського району працював на благо ворогів. Так, чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань». 

Інший обвинувачений — 25-річний чоловік з с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Але керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік так само став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції». 

Свої обов‘язки вони виконували на території с. Стрілеча Харківського району. 

Наразі обох колаборантів оголошено у розшук. Їх судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. 

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області. 

Агентство Телевидения Новости

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