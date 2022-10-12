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Пропагандоны, спите? Кабуга тоже спал

Пропагандоны, спите? Кабуга тоже спал

В Гааге начинается суд над Фелисьеном Кабугой — руандийским бизнесменом, сооснователем и главным спонсором «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» — рупора пропаганды, разжигавшего межнациональную рознь и подстрекавшего к геноциду в Руанде в 1994 году. Он скрывался 23 года. Его арестовали недалеко от Парижа. Он был уверен, что его не найдут. Он был уверен, что его не узнают. Он был уверен, что он избежит суда и наказания. Он ошибался во всем.

Но уже ранее были осуждены пропагандисты и журналисты-подстрекатели. Основателей и директоров «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» Фердинанда Нахимана и Жана-Боско Бараягвиза осудили на пожизненное заключение. К такому же сроку приговорили главного редактора газеты «Кангура» Хасана Нгезе.

В числе осужденных на пожизненное заключение журналистов «Свободного радио тысячи холмов» оказалась и ведущая эфира Валери Бемерики - после закрытия станции она сбежала в Заир, где ее арестовали.

Пожизненное заключение за свою деятельность также получил известный руандийский журналист Бернар Мукинго, который открыто призывал хуту вооружиться и начать борьбу против тутси.

Популярный радиоведущий Жорж Руджу в 2000 году был приговорен к 12 годам тюрьмы за подстрекательство к массовым убийствам.

Соловьев, Киселев, Симоньян, Кеосаян, Шейнин, Сукабеева, Коц, Пегов и другие пропагандоны, спите? Кабуга тоже спал и верил, что с ним ничего страшного не произойдёт. Так спите. Пока спите. А потом к вам придёт карма...

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/21792

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