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Проросійські білборди у Києві: поліція затримала трьох людей
Поліція затримала трьох осіб за розклеювання проросійських білбордів у столиці.
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах
Пряма мова: "За білборди затримали трьох осіб".
Що було раніше: Вночі 30 січня на вулицях Києва незаконно розмістили 9 плакатів із провокативним змістом: "Росія – наш головний стратегічний партнер". Комунальники їх демонтували.
Источник: pravda.com.ua
Темы: киев, пропаганда, сепаратизм
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