Просив хабар у 3000 доларів США: заарештовано прикордонника

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили військовослужбовця відділу «Великий Березний» Чопського загону на отриманні неправомірної вигоди.

За 3000 доларів США хабаря останній зобов’язався сприяти незаконному переправленню через державний кордон двох чоловіків – громадян України призовного віку. Затриманий надав переправникам інформацію про розташування прикордонних нарядів, аби правопорушники могли скласти маршрут руху до Словаччини.

Прикордонника затримали у селищі Великий Березний під час безпосереднього отримання ним неправомірної винагороди. Заходи проводили у рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України спільно зі співробітниками підрозділу власної безпеки СБУ в Закарпатській області, 6 слідчого відділу ТУ ДБР (м. Львів), за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Західного регіону.

Хабарника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Нацполіції. Йому буде оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ч. 3 ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Також вирішується питання про обрання військовослужбовцеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: ДПСУ

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