Против администратора одного из телеграм-каналов откроют уголовное производство

В полиции вычисляют администратора телеграм-канала, который нарушил тайну следствия.

На выходных в соцсетях начала появляться информация о совпадении ДНК стрелка на улице Клочковской Титова и убийцы Юрия Демента, товарища Генадия Кернеса. Его убили в 2016 году возле могилы его матери.

Начальник ГУ НП в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил о том, что результаты ДНК ещё не готовы. Также добавил, что на данный момент выясняют, какой телеграмм-канал первый распространил эту информацию.

В дальнейшем откроют уголовное производство за нарушение тайны следствия. Наказан будет и сотрудник правоохранительных органов, который «слил» не правдивую информацию.

Напомним, что в Харькове расстрелян фигурант дела об убийстве экс-депутата российской Госдумы Владимир Борох.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Бондаренко

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