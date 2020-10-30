Против главы КСУ Тупицкого ГБР открыло дело о госизмене

Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены в отношении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законом Украины порядке земельный участок на территории оккупированного Крыма.

Он также заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка. Тем самым он признал юрисдикцию РФ.

Таким образом, Тупицкий мог нанести ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины. Это часть 2 ст. 197-1 и часть 1 ст. 111 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, заявил, что считает, будто окружение президента Владимира Зеленского хочет создать "послушный" суд.

Также глава КСУ предупредил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований.

Госбюро накануне расследований вызывало на допрос главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется Глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь» относительно соответствия Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Послы стран "Большой семерки" в Украине заявили, что встревожены попытками отменить антикоррупционные реформы, проводимые в Украине с 2014 года.

Агентство Телевидения Новости