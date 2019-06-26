Криминал
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Против Портнова зарегистрировано уголовное производство за заведомо ложные сообщения

Против Портнова зарегистрировано уголовное производство за заведомо ложные сообщения

Так называемые заявления Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации.

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба политической партии "Европейская Солидарность".

Головань сообщил, что действия Андрея Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложные сообщения о преступлении", и соответствующее производство против Андрея Портнова уже зарегистрировано.

"Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что вроде будет Петр Порошенко привлекаться к ответственности, - это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политических операциях и о создании информационных поводов, создание проблем Петру Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - отметил адвокат.

"За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности господина Портнова, а именно относительно эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время их перехода в Азовское море, заявления его отношении телеканала "Прямой", заявления в отношении ОАО "Кузня на Рыбацком" и его заявления о Высшем совете правосудия", - сообщил Игорь Головань.

Он также рассказал, что все заявления Портнова "скроены по одному четкому лекалу".

"Перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить, и так далее", - разъяснил адвокат.

Он отметил, что Андрей Портнов в своей публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий - дискредитация Петра Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори нарушает закон, и ей должна быть дана ​​соответствующая правовая оценка.

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань пояснил, что заявления в Государственное бюро расследований экс-заместителя главы Администрации президента Виткор Януковича Андрея Портнова с обвинениями в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко не содержат никаких фактов преступлений и нарушают принцип презумпции невиновности, который закреплен в Конституции .

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время посещения "Книжного Арсенала" в Киеве заявил журналистам о том, что заявление в Государственное бюро расследований экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, в котором тот обвиняет власти Украины в "провоцировании" РФ на агрессию против украинских моряков в Керченском проливе попыткой снять ответственность с Кремля за военную атаку против ВМФ Украины.

Напомним, в Киеве под зданием Киевского национального университета им. Тараса Шевченко проходила акция протеста студентов против бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которого восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

После этого в университете им. Тараса Шевченко приняли решение уволить бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: россия

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