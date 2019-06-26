Против Портнова зарегистрировано уголовное производство за заведомо ложные сообщения

Так называемые заявления Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации.

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба политической партии "Европейская Солидарность".

Головань сообщил, что действия Андрея Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложные сообщения о преступлении", и соответствующее производство против Андрея Портнова уже зарегистрировано.

"Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что вроде будет Петр Порошенко привлекаться к ответственности, - это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политических операциях и о создании информационных поводов, создание проблем Петру Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - отметил адвокат.

"За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности господина Портнова, а именно относительно эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время их перехода в Азовское море, заявления его отношении телеканала "Прямой", заявления в отношении ОАО "Кузня на Рыбацком" и его заявления о Высшем совете правосудия", - сообщил Игорь Головань.

Он также рассказал, что все заявления Портнова "скроены по одному четкому лекалу".

"Перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить, и так далее", - разъяснил адвокат.

Он отметил, что Андрей Портнов в своей публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий - дискредитация Петра Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори нарушает закон, и ей должна быть дана ​​соответствующая правовая оценка.

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань пояснил, что заявления в Государственное бюро расследований экс-заместителя главы Администрации президента Виткор Януковича Андрея Портнова с обвинениями в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко не содержат никаких фактов преступлений и нарушают принцип презумпции невиновности, который закреплен в Конституции .

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время посещения "Книжного Арсенала" в Киеве заявил журналистам о том, что заявление в Государственное бюро расследований экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, в котором тот обвиняет власти Украины в "провоцировании" РФ на агрессию против украинских моряков в Керченском проливе попыткой снять ответственность с Кремля за военную атаку против ВМФ Украины.

Напомним, в Киеве под зданием Киевского национального университета им. Тараса Шевченко проходила акция протеста студентов против бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которого восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

После этого в университете им. Тараса Шевченко приняли решение уволить бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Источник: prm.ua

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