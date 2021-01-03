Против сельчанина из Нижегородской области возбудили дело за сбор валежника, ему грозит до 7 лет колонии

Житель села Зверево в Нижегородской области Геннадий Толчонков рассказал, что против него возбудили уголовное дело за сбор валежника, сообщает местная программа «Кстати».

По словам сельчанина, дело возбудили по части 3 статьи 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), по которой ему грозит до семи лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

Толчонков утверждает, что поводом стали 13 стволов деревьев, которые уже были повалены сильным ветром — либо вырваны с корнем, либо сломаны. В подтверждение своих слов он привел журналистов в лес, где видно поваленные деревья. По версии же следствия, Толчонков повалил деревья с помощью трактора. Сам он критикует эту версию, настаивая, что его трактор не сможет повалить такие стволы.

Журналисты встретили представителя местного лесничества, ведущего специалиста Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслава Осина, который рассказал, что заявление о незаконной рубке леса в полицию подал он. Он уточнил, что подал заявление не лично на Толчонкова, а по факту вырубки. «Полиция по этому поводу приняла решение, не я принимал решение», — добавил Осин.

Руководитель Бутурлинского лесничества Владимир Фарофонтов отметил, что «свежий ветровал» не подпадает под понятие валежника. «Валежная древесина это в лучшем случае или древесина дровяная, или же вообще неликвидная», — сказал он.

Источник: zona.media

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