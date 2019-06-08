Псевдориелторы избивали клиентов прямо в офисе агентства

Под видом оказания услуг по аренде жилья участники организованной преступной группы открыто завладевали средствами граждан, снимавших жилье. Злоумышленники угрожали потерпевшим и применяли насилие. Похищено более 325 тыс. грн.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 32-летний уроженец Армении в июне 2018 года разработал преступную схему открытого похищения чужого имущества. Он координировал действия соучастников, вносил арендную плату за офисные помещения, определял размер оплаты исполнителям за уголовные преступления.

В состав группы вошли гражданин Грузии и две гражданки Украины. Женщины размещали ложные объявления на интернет-ресурсе. По привлекательным для будущих клиентов условиям и низким ценам они предлагали квартиры в Харькове в аренду. Представляясь менеджерами агентства недвижимости, злоумышленники отвечали на звонки потенциальных клиентов и приглашали в офис.

Во время встречи с пострадавшими участницы группы показывали не до конца заполненные договоры о предоставлении информационных услуг, маскируя это как формальное условие перед заполнением основного договора на аренду жилья. Для реалистичности договаривались по телефону о встрече с якобы арендодателями. Их роль играли другие участники группы. После этого злоумышленники просили потенциальных клиентов предоставить для фотографирования денежные средства, которые бы соответствовали сумме оплаты аренды жилья за два месяца, и похищали их.

Организатор группы отвечал за безопасность женщин-исполнителей во время конфликтов с пострадавшими. В таких ситуациях в помещение заходили он и второй постоянный участник группы. В отдельных случаях лидер группы привлекал еще нескольких человек. Мужчины угрожали применить насилие, а в случае неподчинения били арендаторов.

Установлено, что на протяжении семи месяцев преступной деятельности группы их жертвами стали 45 пострадавших. Общая сумма похищенного составляет более 325 тыс. грн. В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области совместно с бойцами Корпуса оперативно-внезапных действий задержали четырех участников группы. Кроме того, задержаны еще два человека -- граждане Азербайджана.

Четырем основным участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества. Согласно ч. 2 ст. 186 УК, двум гражданам Азербайджана грозит заключение сроком до шести лет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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