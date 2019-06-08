Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 118

Псевдориелторы избивали клиентов прямо в офисе агентства

Псевдориелторы избивали клиентов прямо в офисе агентства

Под видом оказания услуг по аренде жилья участники организованной преступной группы открыто завладевали средствами граждан, снимавших жилье. Злоумышленники угрожали потерпевшим и применяли насилие. Похищено более 325 тыс. грн.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 32-летний уроженец Армении в июне 2018 года разработал преступную схему открытого похищения чужого имущества. Он координировал действия соучастников, вносил арендную плату за офисные помещения, определял размер оплаты исполнителям за уголовные преступления.

В состав группы вошли гражданин Грузии и две гражданки Украины. Женщины размещали ложные объявления на интернет-ресурсе. По привлекательным для будущих клиентов условиям и низким ценам они предлагали квартиры в Харькове в аренду. Представляясь менеджерами агентства недвижимости, злоумышленники отвечали на звонки потенциальных клиентов и приглашали в офис.

Во время встречи с пострадавшими участницы группы показывали не до конца заполненные договоры о предоставлении информационных услуг, маскируя это как формальное условие перед заполнением основного договора на аренду жилья. Для реалистичности договаривались по телефону о встрече с якобы арендодателями. Их роль играли другие участники группы. После этого злоумышленники просили потенциальных клиентов предоставить для фотографирования денежные средства, которые бы соответствовали сумме оплаты аренды жилья за два месяца, и похищали их.

Организатор группы отвечал за безопасность женщин-исполнителей во время конфликтов с пострадавшими. В таких ситуациях в помещение заходили он и второй постоянный участник группы. В отдельных случаях лидер группы привлекал еще нескольких человек. Мужчины угрожали применить насилие, а в случае неподчинения били арендаторов.

Установлено, что на протяжении семи месяцев преступной деятельности группы их жертвами стали 45 пострадавших. Общая сумма похищенного составляет более 325 тыс. грн. В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области совместно с бойцами Корпуса оперативно-внезапных действий задержали четырех участников группы. Кроме того, задержаны еще два человека -- граждане Азербайджана.

Четырем основным участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества. Согласно ч. 2 ст. 186 УК, двум гражданам Азербайджана грозит заключение сроком до шести лет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове готовятся демонтировать первые объекты в зоне строительства метро
Сегодня 09:14    120
Полиция разыскивает уличного грабителя
Сегодня 08:19    112
В харьковской электричке загорелся вагон
Сегодня 07:46    174
Під Харковом дитина «замінувала» власну школу
Сегодня 07:01    84
На улице Гольдберговской и в переулке Рыбасовском закрывается движение транспорта
Сегодня 06:39    87
В Харьковской области избили прокурора
Сегодня 06:17    190
В Харькове не ходит троллейбус №36
07.06.2019 08:58    106
У Лозовій оголосили винагороду в 15 тисяч гривень. ВІДЕО
07.06.2019 08:31    260
Военный госпиталь Харькова с начала года принял более 660 пострадавших в боевых действиях
07.06.2019 08:04    110
Шахрай, що привласнював квартири небіжчиків, постане перед судом в Харкові
07.06.2019 07:44    111
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 