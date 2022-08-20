Після захоплення Києва Росія збиралася поставити на чолі маріонеткового уряду України екс-президента Януковича і кума Путіна Медведчука, - The Washington Post

РФ була настільки впевнена у швидкому захопленні України, що навіть відправляла до Білорусі групу з Януковича, ймовірно, щоб увірватися до Києва та повернути владу.

Крім того, за лічені дні до вторгнення ФСБ-шники шукали собі квартири у Києві. Вони були переконані, що зможуть за 2-3 дні спокійно розміщувати там свої конспіративні штаби.

Джерело: https://t.me/vekha/46506

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