Криминал
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16.04.2022 19:38
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Публічні заклики до підтримки дій країни-агресора: повідомлено про підозру подружжю колаборантів

Публічні заклики до підтримки дій країни-агресора: повідомлено про підозру подружжю колаборантів

На Харківщині чоловік та дружина з селища Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень РФ на території України. Після цього жінка виклала відеоролик у своєму акаунті у соціальній мережі.

Згодом жінка розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з країною-агресором.

Наразі чоловіку та жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за матеріалами Лозівського МРВ Управління СБУ в Харківській області викрито чоловіка та жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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