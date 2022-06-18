Публічна наруга над державним символом України: підозрюється чоловік

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня 2022 року чоловік перебував біля дошки пошани почесних громадян смт Шевченкове Куп‘янського району.

З особливом цинізмом він спільно зі своїм знайомим зірвав малий Державний Герб України, розриваючи його на частини. Після цього чоловіки кинули їх на землю, тим самим спаплюжуючи честь та гідність державного символу України.

Інший їх спільний знайомий знімав злочин на відео.

Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється СВ Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости