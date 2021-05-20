Пытали утюгом, связывали жертв скотчем и забирали деньги: правоохранители задержали подозреваемых в разбое. Детали спецоперации

В дом по улице Академика Погорелова в Харькове трое мужчин ворвались ночью, 19 мая. По данным следствия, 56-летняя женщина, которая там живет, на тот момент уже спала. Проснувшись от шума, она пошла посмотреть, что случилось, и увидела злоумышленников. Один из них ударил ее в лицо, от чего женщина упала на пол. Нападавшие обмотали руки и ноги потерпевшей скотчем, начали угрожать и требовали деньги. Боясь за свою жизнь, женщина указала, где хранит деньги. Однако найденного им оказалось мало и злоумышленники принялись искать еще и сейф. Услышав в ответ, что сейфа нет, включили утюг и стали прикладывать ее к телу потерпевшей. Из-за невыносимой боли женщина потеряла сознание. Но мужчины не остановились, привели пострадавшую в чувство, и сказали, что будут продолжать ее пытать. Женщина отдала все деньги и ценные вещи, которые у нее были - 60 000 евро, 50 000 долларов и золотые изделия, отмечают правоохранители. У женщины были ушибы и ожоги руки.

Задержали трех нападавших вблизи столицы, на трассе Киев-Житомир.

Нападающими оказались житель Луцка, а также двое - из Львова. Преступление в Харькове далеко на единственное в активе задержанных, отмечают в полиции. Они орудовали в нескольких регионах страны. Изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Нападали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием. Вели себя вызывающе и устраивали погромы. Предварительно, члены группировки завладели более чем 200 000 долларов и золотыми изделиями, подчеркивают следователи. Точная сумма ущерба еще устанавливается.

Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины:

На даний момент встановлено, що ця група працювала і скоювала злочини у 4 областях: Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Харківській. В той же час хочу зазначити, що група ретельно готувала свої злочини і скоювала за завтердженим сценарієм. Більше 10 автомобілей, які використовувалися під злочинів, спалювалися.

По словам Главы Нацполиции, разбойные нападения мужчины осуществляли как на частные дома, так и на офисные помещения предприятий и учреждений. Они уже имеют судимость за совершение аналогичных преступлений на территории Украины. Им инкриминируют "Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений".

Дмитрий Чубенко, прес-секретарь прокуратуры Харьковской области:

На разі буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України - це розбійний напад. Також під час проведення слідчих дій будуть перераховані ті кошти, які знаходилися при них, і зможемо сказати, чи це все ті грошові кошти , які вони отримали, чи якісь кошти вони встигли приховати.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости