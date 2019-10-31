Пытался дать взятку детективу НАБУ: на Харьковщине задержали лесника, которого летом вызывал “на ковер” президент

Скандально известный директор “Гутянского лесхоза" Виктор Сыса накануне был задержан на взятке.

Лесник пытался подкупить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов, по крайней мере, такую ​​информацию обнародовали в интернете сразу после его задержания.

В НАБУ официально подтверждают лишь то, что накануне вечером их сотрудники под процессуальным руководством САП действительно уличили "на горячем" директора одного из госпредприятий - на предложении взятки старшему детективу.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

Неправомірна матеріальна вигода була підставою для закриття кримінального провадження за фактами розтрати майна державного підприємства, а також реалізації лісоматеріалів за заниженими цінами суб’єктам господарювання, які підконтрольні цій особі

Виктор Сыса “прославился” на всю страну, когда директор Октябрьского лесхоза Руслан Чагаровский сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что за "черными лесорубами", которые занимаются масштабной незаконной вырубкой леса на территории Харьковщины, стоит именно Сыса.

Уже позже детективы НАБУ посетили с обысками по месту жительства отдельных должностных лиц госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" и руководителей коммерческих компаний, связанных с этим предприятием.

К одному из поместий детективы даже вызвали полицию, ведь его владелец мешал проведению следственных действий.

В тот же день в Золочеве неизвестные напали на съемочную группу одного из телеканалов, которые приехали готовить материал о коррупционных схемах, связанных с вырубкой леса на Харьковщине.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

В Харківському регіоні - це вперше, але на території України вже були випадки, коли нашим працівникам, а саме: детективам НАБУ - пропонувалась неправомірна вигода. В цьому випадку вони ставали викривачами корупції. Перший випадок - це було 500 тисяч доларів, інший - 800 тисяч доларів

Сейчас рассказал Юрий Кравченко, мужчина задержан и доставлен в Киев, проводятся неотложные следственные действия.

В ближайшее время планируется решение вопроса о сообщении ему о подозрении.

Агентство Телевидения Новости